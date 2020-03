PSG – Mercato : Icardi aurait pris une décision radicale malgré Dortmund

La belle qualification du PSG hier soir face au Borussia Dortmund (2-0) a fait oublier une donnée importante de ce match : la gestion de Mauro Icardi. Thomas Tuchel a clairement laissé apparaître la dégringolade de l’Argentin dans la hiérarchie des attaquants.

Sans doute à cause d’une manque de complémentarité supposé avec Cavani, le coach allemand a préféré Sarabia pour suppléer l’absence au coup d’envoi de Kylian Mbappé. Et l’Argentin n’a pas non plus eu droit à un statut d’entrant en jeu, le numéro 7 parisien étant le seul renfort offensif que s’est offert Tuchel pendant la rencontre.

Un constat que ne devrait que renforcer une décision forte prise par Icardi. Selon le journaliste Nicilo Schira, l’attaquant parisien aurait en effet décidé de manière définitive que son avenir ne s’écrirait plus à Paris. Au terme de son prêt, l’option d’achat ne devrait donc pas être levée et Icardi retrouvera donc l’Inter Milan… en attendant un autre club. Car le journaliste confirme la tendance des dernières semaines. Sa compagne Wanda Nara discuterait de manière intensive avec Fabio Paratici, le directeur sportif de la Juventus Turin.

Mauro #Icardi has chosen to come back in Italy at the end of the season. He would not to stay at #PSG. #Juventus are interested in him and Paratici are in talks with #WandaNara. #Inter want to sell him €65M. #transfers

