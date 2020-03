PSG – Mercato : Icardi recruté par Paris… pour servir de monnaie d’échange ?

true

Un média italien assure que le PSG pourrait recruter Mauro Icardi à l’Inter Milan pour mieux l’échanger avec des joueurs de la Juventus Turin.

A en croire la presse italienne, la prochaine intersaison pourrait être le théâtre d’un super coup à trois bandes impliquant le PSG, l’Inter Milan et la Juventus Turin avec Mauro Icardi au milieu du triangle. Et les Nerazzurri en cocus magnifiques. Mais avant cela, un petit récapitulatif s’impose.

Mauro Icardi, sous contrat avec l’Inter, ne veut plus y jouer mais ne veut pas rester à Paris, où il n’est plus titulaire. Il veut aller à la Juventus, qui souhaite également le recruter. Problème : les deux clubs italiens sont ennemis. Pas question pour l’Inter de vendre son ancien capitaine aux Bianconeri. Alors comment faire ?

Tuttosport révèle que Leonardo et son homologue turinois, Fabio Paratici, auraient eu une idée de génie : le PSG lève l’option d’achat d’Icardi moyennant 70 M€… et l’échange avec des joueurs de la Juventus ! Leonardo lorgne Mattia De Sciglio, Miralem Pjanic, Paulo Dybala et Douglas Costa. La Juventus pourrait accepter deux céder les deux premiers. L’Inter acceptera-t-elle ce qui ressemble à un marché de dupes ?