PSG – Mercato : Jadon Sancho (Dortmund) aurait choisi Manchester United

Jadon Sancho sera l’une des grandes attractions de la prochaine intersaison… quand celle-ci aura lieu. Le milieu offensif anglais du Borussia Dortmund présente des statistiques affolantes en cet exercice 2019/20 (23 matches en Bundesliga, 14 buts et 15 passes décisives), qui ont attiré les regards des plus grandes écuries.

Le PSG notamment rêve de lui, mais aussi Manchester United, Manchester City, Chelsea, Liverpool et le Real Madrid, tous sous le charme.

Avant que la compétition ne s’arrête à cause du coronavirus, le patron du BvB, Hanz-Joachim Watzke, avait fixé le tarif de son prodige de 20 ans à 140 M€, avant d’évoquer la possibilité de garder le joueur une saison de plus à Dortmund.

Thank you everyone for sending your birthday wishes, I appreciate you guys a lot!❤️🙏🏼

Breezy Quarantine! 🤝 pic.twitter.com/MmA98mJo33 — Jadon Sancho (@Sanchooo10) March 25, 2020



Mais selon The Independent, les dés seraient déjà jetés. Sancho aurait choisi de signer à Manchester United, même si le club ne se qualifie pas en Ligue des Champions. L’Anglais s’est vu offrir un salaire de 450.000€ par semaine. Les Red Devils lui auraient aussi promis de porter le n°7. Affaire à suivre, forcément…