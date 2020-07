PSG : Mercato, Kouassi, Al-Khelaïfi, Leonardo… Le Bayern joue l’apaisement avec Paris

true

S’il estime que le projet des deux clubs est différent, Karl-Heinz Rummenigge (Bayern Munich) ne veut pas faire du PSG son ennemi. Au contraire.

Réputé pour être l’un des ennemis du PSG et de son actionnariat qatari, Karl-Heinz Rummenigge n’a jamais été tendre à l’égard du club champion de France. Pourtant, dans les colonnes de « France Football » cette semaine, le président du conseil d’administration du Bayern Munich a joué l’apaisement, prônant la différence de projet entre les deux clubs mais se disant respectueux de Paris.

« Beaucoup de respect envers le PSG »

« Paris accorde beaucoup d’importance aux stars mondiales telles que Kylian Mbappé et Neymar. Au niveau de l’effectif, nous sommes organisés différemment. J’éprouve beaucoup de respect envers le PSG. Il a mérité sa qualification contre Dortmund pour avoir mieux maîtrisé les deux matches, surtout au Parc des Princes », a déclaré l’ancien attaquant de 64 ans.

« Nos contacts avec Leonardo sont au beau fixe »

Si Rummenigge joue l’apaisement avec Paris, c’est aussi parce que, comme beaucoup, il s’est servi dans le centre de formation du PSG en enrôlant Tanguy Kouassi. Un choix qu’il justifie : « D’après ce que nous avons compris, il ne souhaitait pas prolonger son aventure au Paris Saint-Germain et lorsqu’un tel talent planifie sa carrière à l’étranger, il est logique qu’un club comme le Bayern fasse part de son intérêt (…) Le Bayern Munich n’a encore jamais recruté un joueur dans le but d’affaiblir l’un de ses concurrents. Nos relations avec le PSG sont très bonnes. J’apprécie beaucoup mon homologue Nasser al-Khelaïfi, il est très investi dans son projet et réalise un excellent travail. Nos contacts avec Leonardo sont également au beau fixe ».