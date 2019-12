PSG – Mercato : Kouassi va bien filer à Leipzig

true

Comme l’indiquait la presse allemande, Tanguy Kouassi devrait quitter le PSG à l’issue de son contrat, en fin de saison, pour rejoindre le RB Leipzig.

Et un de chute pour Leonardo. La carrière de Tanguy Kouassi (17 ans), malgré les efforts du Brésilien, ne devrait bientôt plus s’inscrire au PSG. Lancé au début du mois pour palier l’indisponibilité d’Idrissa Gueye, Kouassi, défenseur central de formation, avait séduit Thomas Tuchel. « On espère vraiment qu’il va signer un nouveau contrat, avait soutenu l’Allemand. C’est un gars très fiable. Il l’a montré. Peut-être, on peut dire qu’il y a un risque mais c’est le football de prendre des risques. Maintenant, c’est à lui et l’agent de trouver des solutions. »



Un contrat de cinq ou six ans

Mais Le Parisien ce jeudi soir confirme ce que le PSG redoutait, à savoir que Kouassi va signer son premier contrat professionnel avec le RB Leipzig. Un contrat longue durée (5 ou 6 ans) avec un club où Kouassi retrouvera notamment Christopher N’kunku, mais aussi Nordi Mukiele, Dayot Upamecano et Ibrahima Konaté.