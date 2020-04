PSG – Mercato : Koulibaly peut compter sur un partisan en interne

true

Kalidou Koulibaly, le défenseur central de Naples, fait partie des joueurs convoités par le PSG en vue de la saison prochaine.

Si le PSG, comme tous les autres clubs européens, est à l’arrêt actuellement, cela n’empêche pas le club de la capitale de plancher sur son avenir. Leonardo est notamment au boulot concernant les pistes défensives, avec la recherche d’un défenseur central.

Depuis quelques mois, une priorité semble se détacher avec Kalidou Koulibaly, le défenseur de Naples. Un dossier qui compte un vrai partisan en interne en la personne d’Idrissa Gueye, le milieu du PSG qui se réjouit d’avance d’accueillir son compatriote. « J’en ai pas encore parlé avec quelqu’un sauf un de mes coachs qui m’a envoyé un message pour me demander mon avis. Je crois que ce serait bien pour lui, pour le club et pour moi aussi de retrouver un coéquipier. Je m’entends trés bien avec lui, je l’appelle d’ailleurs mon Général », a confié Gueye à Canal Plus Afrique.

Par ailleurs, le milieu parisien a évoqué avec détachement une possible arrivée futur de Sadio Mané dans la capitale. « On en parle tous les ans. Faudra attendre et voir comment cela ca va se passer. S’il a envie de venir en France qu’il connait déja. Je ne sais pas pour le moment comment cela se passe. Mais pareil pour lui on en a pas encore parlé », a conclu Gueye.