PSG – Mercato : Kylian Mbappé se prépare déjà en catimini pour le Real Madrid

Conscient que parler la langue favorisera son acclimation, Kylian Mbappé travaille déjà son Espagnol du côté du PSG. Dans l’optique de son futur au Real Madrid ?

Ce n’est pas un secret : Kylian Mbappé (PSG, 21 ans) est amoureux depuis l’enfance du Real Madrid et le Champion du Monde français y jouera sans doute un jour. S’il est acquis que son départ de Paris ne se fera pas à l’été 2020, les Merengues espèrent pouvoir attirer Mbappé en 2021 au mieux. En 2022, à l’issue de son contrat actuel dans la Capitale française dans le pire des cas.

En attendant, Kylian Mbappé travaille déjà sa future langue d’adoption avec ses partenaires. C’est en tout cas la petite info lâchée par son coéquipier Pablo Sarabia dans l’émission « El Transistor » sur « Onda Cero ». L’ancien joueur du FC Séville a notamment été bluffé par le niveau d’espagnol du natif de Bondy.

« Mbappé parle bien espagnol, parfois il me répond et demande à parler espagnol. Nous avons une bonne relation, que ce soit avec Mbappé ou Neymar. C’est un peu plus facile avec Neymar avec la langue, mais j’aime bien parler avec Mbappé, cela m’apprend beaucoup de choses », a-t-il confessé. Déjà prêt pour sa conférence de presse de présentation au Real ?