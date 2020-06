PSG – Mercato : la clause qui éloigne définitivement Icardi de Cristiano Ronaldo

true

Pour être sûr que le PSG ne vendra pas Mauro Icardi à un autre club de Série A, l’Inter Milan a fait insérer une clause spécial dans le transfert.

Dimanche, le Paris Saint-Germain a acté son premier gros coup de l’été sur le Mercato en annonçant la levée de l’option d’achat pour Mauro Icardi (27 ans). En effet, suite à d’âpres négociations, Leonardo est parvenu à rediscuter d’un transfert définitif de l’Argentin, recruté définitivement pour 50 M€ au lieu de 65 M€ (avec des bonus pouvant monter jusqu’à 8 M€).

« L’Equipe » est revenu sur les coulisses du dossier dans son édition jour. On y apprend que le deal total, avec le prêt payant de 5 M€ sur la saison 2019-20, pourrait coûter jusqu’à 63 M€… Et que Wanda Nara, l’épouse et agent d’Icardi, a renégocié les modalités du contrat de 4 ans attendant le buteur parisien.

Au lieu de toucher 10 M€ par an, Mauro Icardi est parvenu à obtenir 2 M€ par saison. Des conditions revues à la hausse qu’il doit à l’intérêt de la Juventus de Turin. En revanche, l’Inter Milan s’est sécurisé d’une mauvaise surprise afin d’éviter qu’Icardi serve de monnaie d’échange dans un deal avec la Vieille dame. Si le PSG vend Icardi en Italie, il devra payer une penalité de 15 M€ à l’Inter Milan.