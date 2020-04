PSG – Mercato : la décision radicale de Tuchel pour la saison prochaine

En cette période trouble de Coronavirus, et de football mondial à l’arrêt, bien difficile de savoir ce qui se mijote pour la fin de saison. Le foot reprendra-t-il ses droits ? Les championnats vont-ils être arrêtés définitivement ? Rien ne permet aujourd’hui de l’affirmer. Une situation qui touche, comme tant d’autres clubs, le PSG et sa kyrielle de stars. Ainsi que l’entraîneur, Thomas Tuchel.

Dans son édition du jour, le quotidien l’Equipe nous apprend que le technicien allemand travaille, bien entendu, sur les différentes solutions possibles pour les semaines à venir. Ainsi que sur les moyens éventuellement mis à disposition la saison prochaine. Eventuellement ? Oui, Tuchel ne sait (toujours) pas si il pourra effectuer sa troisième saison sur le banc. Mais ce que sait l’Equipe, en revanche, c’est que si l’Allemand était remercié, il aurait déjà décidé d’une chose : prendre une année sabbatique.

