PSG – Mercato : la dernière folle rumeur pour garder Kylian Mbappé

On devrait en avoir pour plusieurs semaines. Du moins tant que Kylian Mbappé, l’attaquant du PSG, ne précisera pas ses envies pour la saison prochaine. Le champion du monde français souhaite-t-il vraiment rejoindre le Real Madrid ? Le club madrilène pourrait-il se l’offrir ?

Autant de questions aujourd’hui sans réponse. Ce qui, vous l’imaginez, n’empêche pas les folles rumeurs. Bien au contraire. Ainsi, et si l’on se fie au journaliste italien, Nicolo Schira, le PSG et Leonardo auraient déjà prévu l’impensable pour conserver leur joyau offensif et résister à l’appel du pied de Zinédine Zidane, l’entraîneur madrilène : doubler le salaire de Mbappé.

Une information plutôt étonnante alors que le club de la capitale a d’autres soucis, actuellement, liés au coronavirus et que le Mercato ne constitue pas (encore) une priorité.

Kylian #Mbappé is the first choice of Zizou #Zidane. #RealMadrid want to sign him in summer. #PSG don’t want to sell KM: #Leonardo are working to extend Mbappe’s contract until 2025. For the french striker is a ready a new wages (twice the current one). #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) April 7, 2020