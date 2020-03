PSG – Mercato : la future destination d’Edinson Cavani se précise…

true

En Argentine, et notamment au club de Boca Juniors, on commence à sérieusement envisager la venue, la saison prochaine, d’Edinson Cavani (PSG).

Il y a quelques jours, et nous avions relayé l’information sur notre site, le président du club argentin de Boca Juniors démentait fermement la possible venue, la saison prochaine, d’Edinson Cavani, l’attaquant du PSG. En cause, notamment, les émoluments d’El Matador au sein du club de la capitale.

Or, depuis, un autre discours fait son apparition en Argentine. Beaucoup plus optimiste sur la possible venue du joueur. En effet, et c’est cette fois le directeur sportif de Boca, Jorge Bermudez, Cavani est une fort possibilité. Extrait :

« Il veut jouer à Boca »

« Le transfert de Cavani est un souhait mais aussi une possibilité. J’imagine Edinson à Boca. Connaissant Juan Riquelme, sa proximité avec Forlan et le type de joueur qu’il est, je crois que cela pourrait arriver très bientôt. J’espère que ce sera bientôt. Son arrivée serait un bénéfice pour le club, pour ce que nous voulons accomplir. C’est un professionnel, un homme d’une capacité impressionnante, il nous donnerait un gros coup de main s’il venait à Boca. Je pense que le dossier Cavani ne sera pas une question financière. C’est un vrai souhait et il me semble que les signes sont clairs: il veut jouer à Boca ».