PSG – Mercato : la Juve de Cristiano Ronaldo insiste pour ce joueur parisien

Nouvel homme fort du PSG sur cette phase aller, Leandro Paredes (25 ans) est plus courtisé que jamais par la Juventus Turin au mercato hivernal.

Leandro Paredes (25 ans) a enfin trouvé ses marques au PSG. Arrivé en janvier dernier en provenance du Zénith Saint-Pétersbourg, le milieu de terrain argentin n’a jamais vraiment justifié le prix exorbitant de son transfert (45 M€) en enchaînant des prestations insipides.

Le déclic est venu avec l’instauration du 4-4-2 très offensif mis en place par Thomas Tuchel depuis cinq matches en L1. Paredes est ainsi parfait au sein du double pivot amené à colmater les brèches dans l’entrejeu. Ce nouveau rôle a attiré la lumière ainsi que les regards sur lui. La Stampa confirme un intérêt grandissant de la Juventus Turin à l’égard du joueur du PSG.

Can en échange de Paredes, l’idée plaît à la Juve

Le journal italien ajoute que la Vieille Dame est partante pour un échange avec le Turc Emre Can, en manque de temps de jeu avec Maurizio Sarri et dont le profil plaît à Leonardo. Il semblerait d’ailleurs que la Juve ait accéléré ces derniers temps dans ce dossier. Seul souci, le directeur sportif du PSG n’a pas un crédit illimité au mercato et a déjà ciblé Lucas Paqueta (AC Milan, 22 ans).