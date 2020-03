PSG – Mercato : la Juventus a encore un doute concernant Mauro Icardi

false

Actuellement prêté par l’Inter Milan au PSG, Mauro Icardi intéresse la Juventus Turin. Mais la Vieille Dame se pose des questions sur son état d’esprit et sa capacité à cohabiter avec Cristiano Ronaldo.

Dans un monde qui recommencerait à tourner normalement après la crise du coronavirus, la Juventus Turin ne serait pas obligée de vendre Cristiano Ronaldo pour équilibrer ses comptes. Auquel cas, elle se mettra en quête d’un remplaçant à Gonzalo Higuain, qui ne s’entend guère avec le Portugais, sur le terrain comme en dehors.

Le profil idéal serait celui d’un Karim Benzema, une pointe capable de faire jouer les autres tout cherchant en priorité CR7. On le sait, les « Bianconeri » suivent depuis longtemps Mauro Icardi. Et Tuttosport a affirmé dernièrement que le PSG pourrait recruter définitivement l’Argentin à l’Inter Milan durant l’intersaison pour mieux l’échanger avec des joueurs de la Juve.

Mais il y a un mais… En effet, au sein de l’état-major turinois, on se pose pas mal de questions sur l’état d’esprit d’Icardi. Sa saison parisienne a souligné le fait que, quand le jeu ne tourne pas autour de lui, il devient transparent et se braque facilement. Or, à la Juventus, les projecteurs seront braqués sur Ronaldo, comme ils le sont sur Neymar et Mbappé à Paris. Pas certain que l’égoïste Icardi se satisfasse du second rôle…