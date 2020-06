PSG – Mercato : la Lazio donne son accord à un départ du chouchou de Leonardo

true

Le directeur sportif de la Lazio Rome a déclaré qu’il serait ouvert à la discussion pour un transfert de Sergej Milinkovic-Savic que convoite le PSG.

Comme lors de son premier passage à Paris en tant que directeur sportif, Leonardo aimerait amener les forces vives du Calcio au PSG. Notamment le stratège serbe de la Lazio Rome Sergej Milinkovic-Savic, qu’il tient en très haute estime. Jusqu’à présent, les Biancocelesti avaient fermé la porte. Mais ils viennent de l’ouvrir par l’intermédiaire de leur directeur sportif, Igli Tare, sur Sky Italia.

« Le lien de Sergej avec cet endroit, la ville et la Lazio ne mourra jamais parce qu’il est très fort, il a grandi au fil des années. D’un autre côté, il faut prendre en considération les envies et toutes sortes de choses. »

« Chaque situation sera évaluée au moment opportun, sans pression et surtout pour le bien des deux parties. S’il y a une possibilité qui contente le club et le joueur, alors elle sera prise en considération. S’il n’y en a pas, lui est heureux et nous serions très heureux qu’il reste. Cent millions d’indemnité ? Je ne suis pas bon pour fixer des chiffes, je ne m’essaye pas à ces choses. Une chose est sûre, il s’agit d’un joueur de premier rang. »