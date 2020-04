PSG – Mercato : la menace la plus sérieuse pour Cavani clairement identifiée

true

Alors que le PSG réfléchit désormais à une prolongation d’Edinson Cavani, il ne semble réellement y avoir qu’une seule ombre au tableau …

Sur son site internet hier soir, « L’Equipe » a lancé une possibilité qui paraissait encore impossible il y a quelques semaines encore : et si Edinson Cavani (33 ans), en fin de contrat en juin, prolongeait finalement au Paris Saint-Germain ? L’idée serait franchement à l’étude au sein de l’Etat-major francilien alors que, de son côté, le Matador ne dirait pas forcément non à cette option pour une ou deux années de plus.

Pour l’heure, aucune proposition n’a été fait au meilleur buteur de l’histoire du club.Le PSG ayant d’autres préoccupations avec la crise sanitaire du Covid-19, les dirigeants parisiens n’ont pas encore appelé Cavani. Ni pour parler de son avenir, ni pour fixer sa date de reprise de l’entraînement et de la compétition.

Manchester United, la plus grosse « menace » pour Paris

Autorisé à négocier avec le club de son choix depuis le mois de janvier, Edinson Cavani ne manque pourtant pas de propositions. Même si les relations se sont tendues depuis l’échec de sa venue en janvier, l’Uruguayen est toujours en discussions avec l’Atletico Madrid. Toutefois, d’après le quotidien sportif, le principal rival parisien se nomme Manchester United, les Red Devils disposant de gros moyens et étant toujours intéressés. « L’Equipe » cite aussi l’Inter Milan (en cas de départ de Lautaro Martinez), sachant que Cavani n’est pour l’heure pas intéressé par Boca Juniors.