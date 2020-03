PSG – Mercato : la piste Sancho sent le roussi

true

Selon la presse anglaise, l’ailier anglais du Borussia Dortmund Jadon Sancho, dans le viseur du PSG, serait la cible prioritaire de Manchester United.

Petite merveille du football européen, Jadon Sancho devrait quitter le Borussia Dortmund à l’intersaison. Le club allemand sait qu’il ne pourra plus retenir l’Anglais de 20 ans, très ambitieux. Il a fixé un tarif de 140 M€, qui ne devrait pas freiner les nombreux courtisans de celui qui a été formé à Manchester City.

Parmi ceux-ci, on retrouve le PSG. Qui devrait récupérer une somme conséquente avec le départ quasi acté de Neymar. Mais Paris a plusieurs gros inconvénients, parmi lesquels une attractivité moindre par rapport à ses concurrents anglais et espagnols, ainsi qu’en championnat de faible niveau.

[#Mercato🔁] Jadon Sancho serait LA priorité de Manchester United pour se renforcer et le club anglais serait prêt à offrir 100M€ à Dortmund pour s’attacher ses services cet été. (Evening Standard) pic.twitter.com/p3Z6Rl12bj — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) March 26, 2020

En Premier League, Chelsea et Manchester United sont en pole position pour récupérer le prodige aux 14 buts et 16 passes décisives avec la coupure imposée par le coronavirus. Selon l’Evening Standard, MU serait en pole position. Les Red Devils ont l’intention de frapper fort après une énième saison décevante. Ils ont les moyens de s’aligner sur la proposition parisienne. Et leur prestige devrait faire le reste…