PSG – Mercato : l’arrivée de Telles menacée par le Coronavirus ?

true

Alors que l’arrivée d’Alex Telles au PSG serait en bonne voie, la crise liée à la pandémie du Covid-19 freinerait le PSG.

Alex Telles au PSG, ce serait en très bonne voie d’après de nombreux médias. Le latéral gauche brésilien de 27 ans, auteur de 10 buts et 9 passes décisives avec le FC Porto, est en fin de contrat avec le club portugais en 2021, et son transfert est programmé. Porto demande entre 20 et 25 M€.

❤💙 #PSGengagé Les soignants sont sur le terrain pour prendre soin de nous. Unissons-nous pour prendre soin d’eux ! Pour faire un don pour l’@APHP ⬇ #NIVEAMEN #AVOUSDEJOUER — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 20, 2020

Même si de nombreux clubs sont sur les rangs, selon Gauchazh, le PSG tient la corde. « Les négociations pour son transfert ont bien avancé ces derniers jours. Son arrivée devrait être conclue prochainement », soutient le média brésilien. Mais l’affaire ne serait pas encore réglée. Selon Le Parisien, qui confirme des contacts avancés, le PSG manquerait de visibilité à cause de la pandémie de coronavirus, et cela aurait ralenti les échanges.