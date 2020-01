PSG – Mercato : l’Atlético a revu son offre à la hausse pour Cavani !

true

Le quotidien espagnol Marca vient d’annoncer que l’Atlético Madrid avait formulé une nouvelle offre au Paris Saint-Germain concernant Edinson Cavani. Les « Colcheneros » avaient, jusqu’à présent, refusé d’aller au-delà de 15 M€ alors que le club de la capitale voudrait 30 M€ pour son attaquant.

Amoureux du PSG, pour retrouver en vidéo toute l’actualité du Paris Saint-Germain, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #PSGhttps://t.co/nrR2yEnAIh pic.twitter.com/oGX5cO9XVV — But! Football Club (@But_FC) 21 février 2019

Le média espagnol annonce que la dernière offre est de 18 M€. Cependant, une source proche de l’Atlético aurait confié à Marca que ce n’est pas pour autant que l’affaire serait dans la poche. L’écurie drivée par Diego Simeone a conscience que le PSG est en position de force, lui qui n’a pas besoin de vendre Cavani, et que plus la fin du mercato approche, moins il aura de temps pour se retourner, plus il sera inflexible.

La volonté de Diego Simeone d’avoir le Matador coûte que coûte pourrait inciter ses dirigeants à revenir avec une nouvelle offre d’ici le 31 janvier.