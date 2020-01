PSG – Mercato : l’Atletico prêt à batailler jusqu’au dernier jour pour Cavani !

true

Désireux de quitter le Paris Saint-Germain cet hiver pour rejoindre l’Atletico Madrid cinq mois avant la fin de son contrat, Edinson Cavani (32 ans) n’ira cependant pas au rapport de force avec les dirigeants franciliens.

Alors que ses proches n’ont de cesse de crier le mal-être du Matador, Cavani, lui, reste droit dans ses bottes, muré dans le silence avec l’espoir que le dossier se décante. Si Leonardo se montre infléxible dans les négociations avec les Colchoneros, l’Atletico n’a pas prévu de lâcher l’affaire facilement.

L’Atletico va s’entêter jusqu’à la dernière minute

Après deux offres de 10 et 13,5 M€ repoussées par Paris, le deuxième club de Madrid pourrait formuler une nouvelle proposition dépassant les 15 M€. A l’occasion de son ultime sortie médiatique, Enrique Cerezo, le président de l’Atletico a également évoqué le cas Cavani… Se déclarant prêt à batailler jusqu’au 31 janvier.

« J’aimerais voir tous les grands joueurs à l’Atlético et Cavani est un grand joueur. Est-ce qu’il va arriver ? Je ne sais pas, j’imagine qu’ils continuent à négocier et qu’on ne saura rien avant le dernier jour », a glissé le dirigeant ibérique.