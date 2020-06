PSG – Mercato : l’attitude d’Edinson Cavani ne passe (toujours) pas

true

L’attaquant du PSG, Edinson Cavani, a refusé de prolonger deux mois de plus au sein du club parisien. Ce qui ne plaît pas à tout le monde.

C’est donc acté. Edinson Cavani, l’attaquant du PSG idolâtré par les supporters, ne reportera plus le maillot parisien. Pas plus la saison prochaine, ce qui était prévu, que pour l’épilogue de la Ligue des Champions et les deux finales de Coupes nationales face à l’OL et l’ASSE.

En dépit de la volonté des dirigeants parisiens, pressés de garder leur attaquant de pointe pour deux mois supplémentaires, El Matador a décliné la proposition. Ce qui suscite, chez un grand nombre d’observateurs, une totale incompréhension. A commencer par Christophe Dugarry, le consultant vedette de RMC.

« Je trouve ça nul pour lui, pour le club. Je lui en veux un petit peu. »

« Ce n’est pas bien. il n’a jamais été aussi près de gagner une Ligue des Champions avec le PSG. On a été beaucoup à le défendre, on a loué son comportement, son investissement, son amour pour le club. Son club décide de ne pas le prolonger, c’est le choix du club. Il y a une aventure humaine avec ses partenaires. Face à Dortmund, ils ont réussi quelque chose de super. On sent qu’il y a une vraie bonne dynamique dans cette équipe. Je peux comprendre sa frustration, mais c’est assez inélégant. Venant de lui, ça me surprend. Il a toujours su faire preuve d’humanité, de respect du collectif, de l’institution. Je trouve ça nul pour lui, pour le club. Je lui en veux un petit peu. »