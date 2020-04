PSG – Mercato : l’avenir d’Icardi provoque l’agacement de Wanda Nara

true

Alors que l’avenir de Mauro Icardi au PSG suscite pas mal d’interrogations, sa compagne et agent commence à s’agacer du sujet.

Depuis que le football a été mis en pause forcée, le PSG en profite pour se consacrer aux dossiers importants. Leonardo s’implique notamment dans la question des joueurs en fin de contrat ou de prêt. Et Mauro Icardi est en première ligne.

Le PSG va-t-il lever l’option d’achat liée au prêt du buteur argentin ? Et si oui, Icardi sera-t-il vendu dans la foulée ou utilisé la saison prochaine ? Une question forcément importante pour sa compagne et agent Wanda Nara. Problème, cette dernière n’a pas franchement les mains libres sur ce dossier. C’est au PSG de décider ou non de lever son option d’achat. Le contrat étant signé, le clan Icardi n’aura rien à y redire.

Est-ce cette impuissance qui commence à tendre la compagne du joueur ? En tout cas, lors d’un live Instagram où ses followers ont enchaîné les questions sur le sujet, Wanda Nara a fini par sortir de ses gonds. « Mauro va ici, puis Mauro va là-bas… Plus de questions sur le football à propos d’Icardi. Mauro a un compte Instagram, vous pouvez lui poser directement des questions sur son avenir. Tant de questions à propos d’Icardi, Mamma Mia », s’est agacée Wanda Nara.