PSG – Mercato : le Bayern Munich fait une annonce concernant Lucas Hernandez

Dans son édition du jour, Le Parisien explique pourquoi le PSG s’apprête à prolonger Layvin Kurzawa. Selon le quotidien régional, c’est parce que les pistes étrangères comme Alex Telles (FC Porto) ou Lucas Hernandez (Bayern Munich) sont trop chères pour un club durement frappé par la crise financière liée à la pandémie de Covid-19.

Le Parisien assure que Leonardo était pourtant bel et bien intéressé par Hernandez. Seulement, ce n’est pas parce que l’ancien de l’Atlético Madrid a connu une première saison compliquée en Allemagne que le Bayern va le laisser partir. Sport Bild croit même savoir que les Bavarois excluent totalement l’idée d’un départ de la recrue la plus chère de leur histoire (80 M€).

Plus important, le quotidien allemand écrit que Hernandez lui-même n’a pas l’intention de s’en aller après une seule année. Qu’il aurait plutôt l’intention de montrer qu’il a bien le niveau pour évoluer chez les octuples champions d’Allemagne. La prolongation de Kurzawa est donc une nécessité pour le PSG afin de couvrir son couloir gauche.

Les tests de dépistage PCR et sérologiques menés hier auprès des joueurs et du staff ont montré 4 cas antérieurs de contaminations au Sars-Cov2 (3 joueurs et 1 membre du staff).

