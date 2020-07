PSG – Mercato : le Benfica rêve de Cavani, qui se fait détruire par Ménès

true

Toujours sans club, ce qui fait doucement rigoler Pierre Ménès, Edinson Cavani intéresse le Benfica Lisbonne, qui veut monter une grosse équipe.

Après avoir perdu le titre de champion du Portugal alors qu’il comptait sept points d’avance sur Porto à la fin des matches aller, le Benfica veut frapper fort cet été. Il a commencé par rappeler son emblématique entraîneur, Jorge Jesus, celui qui en a refait le numéro un dans son pays. Et il voudrait désormais recruter Edinson Cavani.

La direction benfiquiste a conscience que l’Uruguayen réclame un salaire énorme (12 M€ nets annuels) mais, vu qu’il n’y a pas d’indemnité à payer, elle pourrait faire un effort sans précédent, par exemple en lui accordant une grosse prime à la signature et des émoluments moins élevés. En attendant de savoir si ce challenge intéressera le Matador, Pierre Ménès s’est chargé de le passer à la moulinette sur son blog :

« Comme je l’ai déjà dit, les masques tombent. Cavani n’a signé nulle part et ne signera nulle part à 12 millions nets. Il n’avait donc aucune raison de partir et de ne pas faire les deux mois. Il y a 3 trophées à gagner en un mois. Thiago Silva a une autre classe. Pour moi et pour les joueurs parisiens, c’est une trahison. Demandez aux joueurs ce qu’ils en pensent. »