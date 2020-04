PSG – Mercato : le clan Cavani calme les rumeurs sud-américaines

true

La mère d’Edinson Cavani a confirmé à un média uruguayen que son fils voulait rejoindre l’Espagne à la fin de son contrat avec le PSG.

Jusqu’en janvier, Edinson Cavani était promis à l’Atlético Madrid. Le club espagnol a voulu faire venir le Matador dès cet hiver mais les négociations ont échoué. Et dernièrement, des pistes sud-américaines ont vu le jour. Il y a d’abord eu Boca Juniors puis le Nacional Montevideo. Mais la mère de l’attaquant du PSG, Berta Gomez, a expliqué à Ovacion Digital que son rejeton avait tout de même de grandes chances d’être un Colchonero en 2020/21.

« Je ne veux plus qu’il y ait de polémiques. Plus tôt cela se terminera et mieux ce sera ! Quand il était enfant, Edi a joué pour Nacional et pour Penarol. Sa première équipe a toutefois été Nacional, lorsqu’il n’avait que six ans. C’est lui qui l’a choisi. Après Nacional, où il a joué jusqu’à l’âge de neuf ans, il est allé à Remeros puis à Penarol parce qu’il a été convaincu par un oncle qu’il aimait beaucoup. »

« Aujourd’hui, de nombreux clubs s’intéressent à lui. De tous côtés. Il ne sait pas où il ira et il reste trois mois. Il a le temps pour réfléchir. Mais il ne pense toujours pas à rentrer en Uruguay. Aujourd’hui, il souhaite rester en Europe, avec une préférence pour l’Espagne. Mais il y a beaucoup de clubs derrière lui. »