PSG – Mercato : le clan Cavani donne la date de son transfert à Madrid ! 

true

Le timing du départ d’Edinson Cavani (PSG, 32 ans) a tout l’air de s’accélérer. Présent à Lille hier soir, Leonardo a préféré resté discret sur les avancées du dossier avec l’Atlético Madrid. L’Équipe explique dans son édition du jour que le dossier pourrait néanmoins prendre un virage décisif ce lundi.

Simeone veut Cavani pour le derby madrilène de samedi

Le club madrilène, qui vient de traverser une semaine compliquée sportivement, serait sur le point de formuler au PSG une offre de transfert comprise entre 15 et 20 M€. Andrea Berta confie en privé être très confiant sur ce dossier. Le directeur sportif des Colchoneros pensait patienter un peu, mais la pression grandissante autour de Diego Simeone rendent la situation urgente. Surtout, le derby madrilène est programmé ce samedi en Liga, et plus vite Cavani aura intégré l’effectif à l’entraînement, mieux ce sera pour Simeone.

« Tout va bien terminer, le 28 ou le 29 janvier »

Une source « très proche » du meilleur buteur de l’histoire du PSG s’est d’ailleurs épanché dans Mundo Deportivo en confirmant l’imminence du transfert. « Tout va bien terminer, le 28 ou le 29 janvier », a-t-il fait savoir dans le journal catalan. L’intéressé n’a toutefois pas confirmé ni infirmé la rumeur selon laquelle Cavani aurait passé sa visite médicale. Tic-tac, tic-tac…