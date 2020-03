PSG – Mercato : le clan Cavani émet une certitude pour son avenir

true

Le frère et agent d’Edinson Cavani Walter Guglielmone s’est livré sur l’avenir de l’attaquant uruguayen du PSG (3 ans), qui arrive en fin de contrat en juin prochain.

Les joueurs arrivant en fin de contrat en juin sont déjà un vrai casse-tête pour les clubs français. En raison de la saison à rallonge imposée par la crise sanitaire liée au coronavirus, personne ne sait vraiment comment leurs cas seront gérés. Pourront-ils poursuivre leurs activités normalement pour achever l’exercice en cours ? Ou devront-ils être laissés sur le flanc pour ne pas prendre de risques ?

La question sera débattue incessamment sous peu, quand on en saura plus sur les avancées de la pandémie qui sévit en Europe centrale. En attendant, Edinson Cavani fait partie des joueurs qui ne savent pas de quoi leur avenir sera fait la saison prochaine. Sous contrat au PSG jusqu’en juin, l’attaquant uruguayen (33 ans) reste dans le flou le plus total après avoir été à deux doigts de quitter la capitale cet hiver pour filer à l’Atlético Madrid.

« Je ne sais pas de quoi l’avenir d’Edi sera fait, glisse son frère et agent dans les colonnes de L’Équipe. Je sais, en revanche, qu’il est aujourd’hui très heureux ici et que, le jour où il devra partir, il y aura des larmes. Beaucoup de larmes. » Pour mémoire, « El Matador » a son 200e but sous le maillot du PSG face aux Girondins de Bordeaux le 23 février au Parc des Princes (4-3). Cavani est plus que jamais le meilleur buteur de l’histoire du club parisien.