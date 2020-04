PSG – Mercato : l’Émir s’oppose au départ de Mbappé, pas de Neymar !

true

Avec la crise du Covid-19 qui frappe le monde, le Mercato 2020 va être chamboulé… Et le PSG pourra garder ses stars Neymar et Mbappé.

Si le football mondial s’est arrêté de tourner du fait de la crise sanitaire du coronavirus, cela va avoir une incidence directe sur le prochain Mercato du Paris Saint-Germain. Dans un marché normale, avec l’inflation galopante des prix, le club de la Capitale pouvait craindre de se faire chiper ses joyaux Neymar et Kylian Mbappé. Dans un marché marqué par la récession, leur départ est rendu plus hypothétique avant l’été 2021.

Neymar, Paris attentif mais pas forcément vendeur

Ce lundi matin, « L’Equipe » consacre sa Une aux « départs différés » de Neymar au FC Barcelone et de Mbappé au Real Madrid. Concernant le Brésilien, même son entourage proche, sondé par le quotidien, ne semble pas trop croire en un retour en Catalogne, et ce malgré le frémissement des gazettes locales : « On n’a jamais parlé de ça. Pour l’heure, notre seule préoccupation est le coronavirus. (…) On pense que l’été sera calme ». Malgré tout, sur ce dossier, le PSG reste attentif et pourrait accepter un paiement différé.

Mbappé, déclaré intransférable par l’Emir Al Thani

Sur le cas Kylian Mbappé, le PSG n’envisage pas le départ du natif de Bondy, sous contrat jusqu’en juin 2022 et que le club souhaite faire prolonger. « Qu’il vente, qu’il neige ou qu’il pleuve, Mbappé restera, c’est une volonté de l’Émir », avance même une source bien renseignée, proche de l’Etat major de Doha.