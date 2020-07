PSG – Mercato : le dossier Edinson Cavani en passe de rebondir

false

Toujours sans club à cette heure, Edinson Cavani, l’ancien attaquant du PSG, pourrait finalement rebondir en Premier League. A Leeds United ?

Les jours passent et Edinson Cavani, l’ancien attaquant du PSG, n’a pas encore dévoilé sa future destination. Ce qui, bien entendu, n’empêche pas les médias du monde entier de dévoiler quelques indiscrétions. Ainsi, et après l’Inter Milan, le Benfica Lisbonne, la Roma et plusieurs autres écuries, voici que le club anglais de Leeds pourrait être tenté d’accueillir El Matador.

Comme vous le savez, Leeds, entraîné par un certain Marcelo Bielsa, va retrouver la Premier League la saison prochaine. Ce qui laisse augurer un mercato d’envergure avec, sait-on jamais, une ou deux stars du football mondial. Cavani pourrait-il en faire partie ? Le propriétaire de Leeds, Adriano Radrizzani, s’est en tous cas montré très clair.

« Nous surveillons la situation de Cavani »