PSG – Mercato : le dossier Icardi tend les relations entre Tuchel et Leonardo

Les dirigeants du PSG avaient prévu de rencontrer prochainement leurs homologues de l’Inter Milan pour le dossier Mauro Icardi (27 ans). Le coronavirus est passé par là.

La France est à l’arrêt. En raison du confinement imposé par l’État pour endiguer la propagation de la pandémie de coronavirus, le pays tout entier a appuyé sur le bouton pause pour la santé de tous. Le football n’échappe pas à la règle, et tout ce qui concerne les avancées des transferts pourraient en découler.

Le dossier Mauro Icardi en est le symbole. Alors qu’il a marqué 20 buts et délivré 4 passes décisives en 31 apparitions toutes compétitions confondues, l’attaquant argentin ne sait pas de quoi son avenir sera fait. D’après la Gazzetta dello Sport, les dirigeants du PSG avaient ainsi prévu de rencontrer leurs homologues de l’Inter Milan entre mi-mars et début avril pour tenter de régler ce dossier sans attendre le 30 juin, date à laquelle l’intéressé sera censé retourner en Lombardie.

Les discussions seraient aujourd’hui gelées, la faute en partie au contexte actuel. L’Inter n’aurait toutefois pas changé de position et souhaiterait toujours que le club de la capitale active son option d’achat estimée à 70 millions d’euros. Ce dossier pourrait prendre encore plus de temps que prévu. Toujours d’après le journal au papier rose, Icardi (27 ans) serait par ailleurs victime d’une guerre de pouvoirs entre Leonardo et Tuchel, qui ne l’a pas titularisé une seul fois lors des cinq dernières rencontres.