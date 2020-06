PSG – Mercato : le dossier Paulo Dybala refait surface

false

Selon le quotidien italien, Tuttosport, Paulo Dybala, le milieu de terrain de la Juventus Turin, aurait refusé les avances du PSG au cours du mercato.

C’est le charme du mercato. Capable, en fonction des rumeurs quotidiennes, de relancer un dossier que l’on croyait terminé. Ainsi, et depuis fort longtemps, le nom de Paulo Dybala (Juventus Turin) revenait avec insistance du côté du PSG. Sans que l’on sache si, oui ou non, Leonardo et son prédécesseur (Antero Henrique) ont tenté une réelle approche.

Cette fois, le dossier revient au coeur de l’actualité avec le quotidien italien, Tuttosport, qui le referme aussitôt. Et pour cause, le titre est limpide : « Le PSG ? Non merci ! » En coulisses, le dossier aurait été activé par Leonardo, approchant le milieu de terrain il y a plusieurs semaines.

Dybala aurait, et le conditionnel est de rigueur, aurait instantanément repoussé l’approche. Assurant qu’il voulait continuer d’évoluer sous le maillot de la Juventus. Dernière précision du quotidien italien, Dybala, en fin de contrat en 2022, ne serait pas opposé à une prolongation. Idéal lorsque vous êtes au coeur de l’actualité.