PSG – Mercato : le FC Barcelone n’aurait aucune prise pour faire revenir Neymar

Selon Fred Hermel, le FC Barcelone n’a pas les moyens financiers de recruter Neymar et peu de joueurs intéressants à échanger.

Ce n’est plus un secret depuis longtemps : Neymar veut retourner au FC Barcelone et le club catalan est prêt à l’accueillir les bras grands ouverts. Même le PSG semble avoir renoncé à conserver un joueur pour lequel il avait pourtant déboursé 222 M€ à l’été 2017. Seulement voilà, comme l’a expliqué Fred Hermel sur RMC, il y a un hic, et de taille…

« Le Barça n’a pas d’argent ! Je ne vois pas comment le Barça peut recruter aujourd’hui puisqu’il n’a pas d’argent. Il ne peut pas non plus vendre beaucoup. On parle d’Osmane Dembélé, mais il est extrêmement blessé. Samuel Umtiti, tu peux le vendre oui, mais tu ne vas pas tirer beaucoup d’argent. Philippe Coutinho ? S’il y a un pigeon en Angleterre c’est possible, car il l’a laissé là-bas un bon souvenir, mais il a coûté 150 M€ donc le Barça va assurément perdre de l’argent. »

« Arturo Vidal ? Oui, tu le vends, mais combien ? Le seul qui a encore un petit marché, c’est Ivan Rakitić. Le Barça prêt à vendre Martin Braithwaite ? C’est le genre de joueur qui te dit je veux être une légende du Barça il y a deux jours dans une interview, il a intérêt à se dépêcher (rire). Il faut savoir aussi une chose c’est ce que l’on ne sait pas ce qu’il va se passer à la tête de ce club. On est dans l’inconnue la plu totale avec le Barça, mais s’il vend des joueurs cela se fera à perte alors dites-moi comment ils vont pouvoir récupérer. Je n’aimerais pas être le président du Barça. »