PSG – Mercato : le feuilleton de l’avenir de Neymar ne fait plus recette

Selon une journaliste brésilienne, l’annonce que Neymar va rester au PSG n’a pas ému beaucoup de personnes au pays, où l’on a d’autres priorités.

Dans son édition du jour, le quotidien espagnol Sport assure que Neymar a de nouveau déclaré la guerre au PSG afin de rejoindre le FC Barcelone. Une « information » qui, de toute évidence, n’émeut pas grand-monde en dehors de la péninsule ibérique. En effet, la journaliste Isabela Pagliari a expliqué sur Europe 1 que les Brésiliens étaient las du feuilleton lié à l’avenir de l’attaquant de l’Auriverde et qu’ils avaient mieux à faire actuellement…

“En Espagne, il y a toujours des débats, il y a toujours des informations qui disent que Neymar va revenir à Barcelone. Là, Paredes l’a joué à la Piqué avec le “se queda” (“il reste”) sur Fox Sports Argentine. C’était un véritable film l’an passé, chaque jour il y avait une information différente. Aujourd’hui quand Paredes dit ça, il n’y a pas beaucoup de débat ici au Brésil. Les gens savent qu’à un moment ou un autre Messi va dire que Neymar va revenir, et après il y aura une autre information qui dira que Paris ne veut pas le lâcher… donc les gens ne prennent pas cette déclaration de Paredes au sérieux. »

« Ça ne fait pas de débat au Brésil aujourd’hui. Neymar est un joueur du PSG, on est au milieu de la pandémie, on sait qu’il n’a pas de clause libératoire en France, si Paris peut le garder, ils vont le garder. En tout cas, Neymar est toujours confiné dans sa villa de Mangaratiba-Rio de Janeiro, il continue de s’entraîner, sa communication officielle diffuse des vidéos sur ses entraînements. Donc voilà, quand Paredes dit “se queda”, ce n’est qu’une information de plus que les gens ne prennent pas au sérieux parce qu’ils savent qu’il va continuer.”