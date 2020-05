PSG – Mercato : le message de Wanda Nara qui envoie Mauro Icardi en Angleterre !

true

La femme et agent de l’attaquant argentin a posté un message en anglais sur son compte Instagram, conclu par un « Au revoir » en français.

La nouvelle est sortie hier : Chelsea serait très intéressé par Mauro Icardi. Le buteur argentin appartient à l’Inter Milan, qui l’a prêté durant la saison au PSG. Le club de la capitale aimerait bien le conserver, mais à condition que les Italiens acceptent de baisser l’option d’achat, fixée à 70 M€.

Or, les « Nerazzurri » ont besoin de cet argent pour faire leur marché durant l’été. Et comme ils savent d’autres clubs intéressés, dont la Juventus et, donc, Chelsea, ils n’ont pas l’intention de revoir l’option à la baisse. Dans cet ensemble de tractations, l’agent et épouse d’Icardi, Wanda Nara, a donné un sérieux indice sur sa future destination.

Elle qui s’exprime en espagnol et maîtrise l’italien a écrit en… anglais sur Instagram : « J’ai fait du bon travail… J’attends maintenant de bonnes nouvelles. Du haut niveau à venir bientôt ». Avant de conclure… en français d’un « Au revoir ». Soit la belle Argentine a scellé le départ de Paris de son époux et son transfert à Chelsea, soit elle manipule son monde. Les deux sont possibles mais la première hypothèse tient la corde…