PSG – Mercato : le Milan AC contrarie une piste de Leonardo

true

Piste de secours du PSG et de Leonardo, Tiémoué Bakayoko (Chelsea) serait une priorité du Milan AC, un club qui ne laisse pas insensible l’international français.

En quête d’un milieu de terrain athlétique pour renforcer le PSG, Leonardo suit quelques pistes pour cet été. S’il n’a pas prévu d’agir avant la fin du « final 8 » de la Ligue des Champions, le directeur sportif brésilien fourmille déjà d’idées à moindre coût pour ce poste. S’il a un temps songé au serbe Sergej Milinkovic-Savic (Lazio de Rome), « Leo » a depuis reculé face au tarif réclamé.

Comme Léo, le Milan veut Tiémoué Bakayoko

En réflexion pour faire venir un joueur français afin de l’inscrire parmi les 8 joueurs formés localement pour la prochaine Ligue des Champions, Leonardo regarderait aussi de près les dossiers Tanguy Ndombélé (Tottenham) et Tiémoué Bakayoko (prêté cette saison par Chelsea à l’AS Monaco). Cette dernière piste semble d’assez loin la plus abordable même si les Blues, qui ont déjà pas mal investis sur ce Mercato, préfèreraient réaliser une vente plutôt qu’un nouveau prêt.

Problème : le PSG n’est pas seul pour Bakayoko. En effet, selon « Sky Italia », l’AC Milan – qui, comme Leonardo, a gardé une bonne image du Français sur son passage en 2018-19 – entend faire une offre. La bonne nouvelle pour Paris est que le club lombard n’est pas non plus disposé à un achat ferme et définitif mais plutôt à un prêt payant de 3 M€ assorti d’une option d’achat à 35 M€. Comme il l’a révélé récemment à TMW, Tiémoué Bakayoko est sensible à cette porte de sortie italienne…