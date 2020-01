true

Dans son édition du jour, Le Parisien fait le point sur les premiers contrats professionnels d’Adil Aouchiche et Tanguy Kouassi au PSG.

Il y a quelques semaines, au moment du déplacement à Saint-Etienne, Leonardo faisait le point sur la situation de ses deux jeunes milieux Adil Aouchiche (17 ans) et Tanguy Kouassi (17 ans), lesquels n’ont toujours pas paraphé leur premier bail professionnel au PSG.

« On va voir qui a envie de rester, qui n’a pas envie de rester. Dans ces deux cas-là, je pense qu’ils ont vraiment envie de rester. Après on verra si, sur le papier, nous arriverons à un accord. Je pense qu’on va le faire. S’ils décident du contraire, on aura tout fait qu’il décide de rester », avait alors glissé le directeur sportif brésilien.

Un pont d’or allemand pour Kouassi, les exigences d’Aouchiche

Ce dimanche, « Le Parisien » fait le point sur ces deux dossiers, confirmant que la tendance pour Tanguy Kouassi allait plutôt vers le RB Leipzig qui lui offre une prime à la signature de 4 M€, même si rien n’est encore signé et que le PSG a toutes ses chances. Quant à Adil Aouchiche, le deuxième meilleur joueur du Mondial U17 privilégie toujours Paris mais il n’a pas encore signé du fait de ses exigences élevées (prime à la signature de 3 M€ + garanties sportives réclamées).