PSG – Mercato : le président de Boca Juniors met un stop à Cavani

Alors que des rumeurs d’un départ d’Edinson Cavani (33 ans) vers Boca Juniors s’est développée, le président du club argentin a dit non à l’attaquant du PSG.

L’histoire était belle, sur le papier. Imaginez le vaillant Edinson Cavani (33 ans) porter les couleurs de Boca Juniors, club mythique par excellence en Argentine. Sauf que patatras, l’opération est tombée à l’eau cette nuit.

Alerté par les dernières rumeurs sur une éventuelle arrivée de l’attaquant du PSG cet été, le président de Boca Juniors a réfuté cette option. Trop onéreuse à son goût, même si le buteur uruguayen arrive en fin de contrat en juin (en théorie).

#Fútbol ⚽ ❌ Ameal resaltó que « la economía de Boca Juniors no es la de Cavani » https://t.co/tbMWQr1MzN — Diario SPORT (@sport) April 1, 2020

« Nous sommes très fiers qu’un joueur comme Cavani dise qu’il veut porter le maillot xeneize, mais la réalité est que notre économie n’est pas celle de Cavani, a assuré Jorge Amor Ameal sur les ondes de Radio Splendid. Avant Cavani, on a déjà parlé de Paolo Guerrero. Et nous avions alors déclaré que Carlos Tevez n’avait rien à lui envier. Là, Carlitos n’a rien à lui envier non plus, si ? »

Cavani, aux dernières nouvelles, ne devrait pas se retrouver le bec dans l’eau. Selon son agent, plusieurs écuries seraient déjà à l’affût pour le récupérer à la fin de son contrat au PSG cet été. La vraie question est finalement de savoir quand son engagement prendra fin…