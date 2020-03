PSG – Mercato : le président de Dortmund met en garde Leonardo pour Sancho

true

Jadon Sancho sera l’une des grandes attractions de la prochaine intersaison… quand celle-ci aura lieu. Le milieu offensif anglais du Borussia Dortmund présente des statistiques affolantes en cet exercice 2019/20 (23 matches en Bundesliga, 14 buts et 15 passes décisives), qui ont attiré les regards des plus grandes écuries.

Avant que la compétition ne s’arrête à cause du coronavirus, le patron du BvB, Hanz-Joachim Watzke, avait fixé le tarif de son prodige de 20 ans à 140 M€. Mais, bizarrement, depuis le début de l’épidémie, il est revenu sur sa position. Dans Bild, il a expliqué que Sancho n’était pas encore parti et qu’il pourrait rester un an de plus dans la Ruhr.

Thank you everyone for sending your birthday wishes, I appreciate you guys a lot!❤️🙏🏼

Breezy Quarantine! 🤝 pic.twitter.com/MmA98mJo33 — Jadon Sancho (@Sanchooo10) March 25, 2020

« Même avant l’épidémie du coronavirus, nous avions dit que nous préférions que Jadon reste avec nous. Mais en fin de compte, vous devez toujours respecter la volonté du joueur. Je dirai clairement que même les clubs les plus riches ne devraient pas penser qu’ils peuvent venir ici et faire de bonnes affaires. Nous n’avons pas à vendre qui que ce soit à un prix inférieur à sa valeur. » Leonardo et le PSG sont prévenus !