PSG – Mercato : le président du FC Porto jette le trouble sur le transfert de Telles

Selon le patron des Dragons, il n’y aurait pas encore d’accord entre le PSG et le FCP au sujet du latéral gauche brésilien Alex Telles.

S’il est en passe de boucler le transfert définitif de Mauro Icardi, Leonardo mène un autre dossier de front : celui du latéral gauche. Le directeur sportif du PSG a jeté son dévolu sur Alex Telles, Brésilien de 27 ans évoluant au FC Porto, auteur de 8 buts en 22 matches avec les Dragons.

Plusieurs sources ont annoncé qu’un transfert pour un montant avoisinant les 25 M€ avait même déjà été conclu. Mais Le Parisien a assuré que non et le président du FCP, Jorge Nuno Pinto da Costa, aussi : « Un accord pour Alex Telles ? Non. Vous devez demander à A Bola, eux ils savent, moi je ne sais rien ».

Au Portugal, A Bola penche traditionnellement pour le Benfica alors qu’O Jogo, chez qui Pinto da Costa a tenu ses propos, est pro-FC Porto. Malgré ce démenti, il n’y a pas de fumée sans feu et il ne fait pas de doute que les négociations entre le PSG et Porto pour Telles sont en bonne voie.