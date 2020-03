PSG – Mercato : le prochain entraîneur parisien serait donc…

true

Si l’on en croit différents médias, le directeur sportif du PSG, Leonardo, aurait déjà une idée précise du successeur de Thomas Tuchel sur le banc de touche.

…déjà en pôle position. Choisi par la direction du PSG, bien entendu, et notamment son directeur sportif, Leonardo. Le nom de l’heureux élu ? Massimiliano Allegri, libre de tout contrat cette saison après un brillant passage à la Juventus Turin. Ce n’est pas, bien au contraire, la première fois qu’est évoqué le nom du coach italien au Paris Saint-Germain. Les médias italiens ont ainsi rapporté des approches lors du dernier mercato d’hiver.

Mais c’est cette fois le site footmercato qui en dit un peu plus. Et assure même que deux joueurs de l’effectif de Thomas Tuchel connaissent déjà l’identité du prochain technicien sur le banc de touche. On cite le propos de footmercato.

« Et cite bien Allegri comme le possible futur coach »

« De son côté, Leonardo assure aux entourages des jeunes pousses du club, comme Tanguy Kouassi ou Adil Aouchiche, qu’ils entreraient parfaitement dans le projet mis en place, et cite bien Allegri comme le possible futur coach. Les prochaines semaines permettront d’y voir plus clair. »