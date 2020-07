PSG – Mercato : le propos très énigmatique de Tuchel sur Thiago Silva

false

L’entraîneur du PSG, Thomas Tuchel, a laissé planer le doute quant à l’avenir de Thiago Silva. Alors que ce dernier n’a pas été prolongé !

Si Thomas Tuchel, l’entraîneur du PSG, voulait entretenir une part de mystère sur l’avenir de son défenseur central, Thiago Silva, il n’aurait pu s’y prendre autrement. En effet, et au terme de la rencontre amicale face au Celtic Glasgow (4-0), le Brésilien a fait part de son émotion alors qu’il foulait pour la dernière fois la pelouse du Parc des Princes avec le maillot parisien sur ses épaules.

Prochains rendez-vous : le Stade de France, pour les deux finales de Coupes contre l’ASSE et l’OL, et le final 8 de la Ligue des Champions à Lisbonne. Raison pour laquelle on ne comprend pas les propos de Tuchel tenus ce soir au sujet d’un joueur dont le contrat n’a pas été prolongé pour la saison prochaine.

« Dans le football, on ne sait jamais. »

« Thiago Silva ? Il est notre capitaine et on parle de ça. On verra après la Ligue des Champions pour le reste. On a l’impression qu’il va partir… mais dans le football, on ne sait jamais. »