PSG – Mercato : le remplaçant de Cavani déniché à Monaco ou au Real Madrid ?

En cas de départ d’Edinson Cavani, le PSG étudie plusieurs options. Luka Jovic (Real Madrid) et Islam Slimani (AS Monaco) en font partie.

Si le Paris Saint-Germain tient pour l’heure une posture ferme dans le dossier Edinson Cavani (32 ans), courtisé par l’Atletico Madrid à cinq mois de la fin de son contrat, cela n’empêche pas Leonardo d’étudier des solutions alternatives. Car si, officiellement, il n’y a pas de débat sur le fait que le Matador finisse la saison à Paris, officieusement le temps gagné en prévision du 31 janvier permet au directeur sportif brésilien de sonder le marché des numéros 9.

Pour l’heure, les noms les plus fréquemment cités sont ceux de Lucas Paqueta (Milan AC, 22 ans) ou Kévin Gameiro (FC Valence, 32 ans), deux joueurs n’évoluant pas vraiment sur la même planète que l’Uruguayen en terme d’efficacité et marquant un recul net par rapport aux ambitions.

Jovic c’est compliqué, Slimani opportunité à saisir

Si l’on en croit « Foot Mercato« , le PSG travaille sur d’autres idées. « Leo » se serait notamment renseigné pour un prêt de six mois de deux joueurs en difficulté dans leurs clubs respectifs : Islam Slimani (AS Monaco, 31 ans) et Luka Jovic (Real Madrid, 23 ans). Il paraît peu probable que les Merengue, en course dans toutes les compétitions, laissent filer l’attaquant serbe, doublure de Karim Benzema au sein de son effectif. En revanche, la porte est plus qu’ouverture sur le Rocher pour l’international algérien.

Principale victime de la nomination de Robert Moreno malgré d’excellentes statistiques (7 buts, 7 passes décisives en 13 matches de Ligue 1), Islam Slimani a demandé à partir en janvier. Leicester City – qui a prêté le Fennec à Monaco l’été dernier – ne s’opposera pas au transfert de son prêt vers un autre club. Un plan de secours intéressant pour le PSG même s’il est évident que rien ne remplacera le monument Cavani dans le cœur des supporters franciliens…