PSG – Mercato : le Stade Rennais complique un dossier de Leonardo

Attentif à la situation d’Hamari Traoré (28 ans), le PSG vient de connaître un coup de froid. Le Stade Rennais souhaite prolonger le latéral droit.

À la recherche d’un latéral droit, le PSG vient de voir une bonne piste se corser. Durant ce mercato estival, Leonardo aura pour priorité de compenser le départ très probable de Thomas Meunier. Dans cette optique, le club de la capitale suit Hamari Traoré (28 ans).

Auteur d’une saison pleine avec 27 matches et 5 passes décisives, le Malien possède une situation contractuelle intéressante. À un an du terme de son contrat, Traoré représente une opportunité de marché pour le PSG. Avec cette recrue peu onéreuse, le directeur sportif brésilien pourrait se concentrer sur d’autres dossiers plus coûteux (défenseur central, milieu de terrain, attaquant).

Mais, durant sa conférence de présentation, Nicolas Holveck a douché les envies parisiennes. Le nouveau président du Stade Rennais est revenu sur le cas de son latéral droit. Il souhaite le voir prolonger l’aventure en Bretagne : « Pour l’instant on travaille surtout sur les arrivées. On se concentre là-dessus. Mais, nous sommes aussi en train de discuter avec des représentants. Le mercato commence seulement maintenant. Les joueurs regardent aussi le marché, il ne faut pas se leurrer. Les relations avec Faitout (n.d.l.r: Maouassa, aussi en fin de contrat dans un an) et Hamari (Traoré) ? Notre objectif est de les conserver pour avoir une grande stabilité. »

En cas d’extension de bail, la piste Hamari Traoré se refroidirait franchement pour le PSG. À cet instant, la volonté du joueur n’est pas encore connue. Watford, le Bétis Séville et Valladolid s’intéressent également à son profil. Pour le PSG, il faudra se presser pour combler le départ de Meunier avec Traoré.