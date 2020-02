PSG – Mercato : le successeur de Silva met un pied à Paris

true

Possible remplaçant de Thiago Silva au PSG, Kalidou Koulibaly (28 ans) vient d’acheter un appartement dans la capitale. Un premier pas vers un transfert au mercato ?

Thiago Silva (35 ans) est dans le rouge. Depuis son retour de blessure, le capitaine du PSG n’offre plus les mêmes garanties en défense centrale et a même bien pris l’eau à Dortmund face à Erling Haaland (1-2). Son bail au PSG expirant en juin et ses appels du pied répétés à ses dirigeants restant sans réponse, l’hypothèse de le voir prolonger s’obscurcit de jour en jour.

Pour le remplacer, Leonardo regarderait du côté de Naples, où Kalidou Koulibaly aurait ses faveur. Le solide stoppeur du Napoli semble avoir fait le tour du championnat italien et a le profil pour remplacer le vieillissant Silva. Un nouvel indice pourrait même faire penser à une avancée dans ce dossier. Selon Le Parisien, le défenseur sénégalais (28 ans) vient d’acheter un immense appartement à Paris, pour 4 M€ et pas seulement pour venir y faire les boutiques.

Koulibaly a acheté un appartement à Paris pour 4 M€

« Ce n’est pas le genre d’appartement qu’on achète pour louer, glisse un spécialiste des propriétés d’exception. C’est plutôt un endroit dans lequel on se projette pour vivre. Les investisseurs se concentrent plutôt sur d’autres quartiers. » Toujours d’après le quotidien francilien, Koulibaly avait une préférence pour Manchester City, mais la suspension de la Ligue des champions pourrait modifier la donne d’autant que la liste des prétendants n’est pas très longue. Comme dans le dossier Silva, la position de Leonardo dans le dossier sera cruciale.