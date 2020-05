PSG – Mercato : le temps joue contre Leonardo dans le dossier Icardi

true

D’après Sky Sport, le PSG a formulé une nouvelle offre à l’Inter Milan pour Mauro Icardi. Dans une semaine, l’option d’achat arrivera à échéance…

Depuis plusieurs semaines maintenant, le dossier Mauro Icardi (27 ans) est en haut de la pile sur le bureau de Leonardo au PSG. Si le directeur sportif francilien n’a pas encore dégainé de prolongation pour Edinson Cavani, c’est aussi et surtout parce qu’il caresse l’espoir de faire signer Mauro Icardi (prêté par l’Inter Milan) définitivement. Des discussions ont même en cours pour baisser l’option d’achat, fixée à 70 M€ pour le buteur argentin.

Si l’Inter est ouvert à une renégociation pour ne pas voir Icardi terminer chez un concurrent en Série A, aucune issue favorable n’est trouvée pour l’instant. Si, selon la « Gazzetta dello Sport », le clan Icardi s’est prononcé en faveur du PSG, les 50 M€ proposés par Paris ne suffisent pas et le dossier est actuellement dans une impasse.

D’après « Sky Sport », une seconde proposition francilienne de 50 M€ + 10 M€ de bonus éventuels (difficiles à atteindre) serait partie. Il ne reste plus que quelques jours (un peu plus d’une semaine) à l’Inter et au PSG pour s’entendre avant que l’option d’achat prioritaire n’expire et que d’autres clubs puissent rentrer dans la danse…