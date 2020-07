PSG – Mercato : Leonardo a 120 M€ de moins pour recruter à cause du Covid-19

true

Le PSG, qui doit passer devant la DNCG prochainement, devra être transparent sur ses comptes. Ces derniers ont été amputés par la crise sanitaire.

Qui dit fin de saison dit passage pour les clubs devant la DNCG de la Ligue afin de présenter leurs comptes de la saison écoulée. Ceux de l’exercice 2019-2020, en raison de la crise du coronavirus et de la fin des championnats depuis la mi-mars, sont fortement impactés.

« Ce sont les clubs les plus riches, Marseille, Lyon et le PSG, qui ont été les plus exposés et donc les plus touchés financièrement, confie un spécialiste dans L’Équipe. Ils ont notamment perdu en recettes billetterie et sponsoring. » Selon le quotidien sportif, le manque à gagner billetterie-hospitalité jour de match, pour l’équipe de la capitale, serait un peu inférieur à 30 millions d’euros.

Le PSG a perdu 120 M€ à cause du Covid-19

Dans les différentes projections réalisées par les équipes financières du PSG, le scénario catastrophe envisageait une perte de 215 M€. Finalement, après affinage des chiffres, elle ne s’élèverait qu’à 170 M€ selon des calculs internes. En comptant les transferts, le champion de France va le ramener à environ 120 M€.