PSG – Mercato : Leonardo a mis la main sur le meilleur finisseur d’Europe

En recrutant Mauro Icardi, le PSG s’est attaché les services du joueur qui a marqué le plus de buts par rapport au nombre de ballons touchés cette saison, dans les 5 grands championnats européens.

C’est officiel depuis hier : Mauro Icardi (27 ans) est la première recrue estivale du PSG. Le club de la capitale a officialisé son arrivée dimanche et tous les observateurs s’accordent à dire qu’il s’agit d’une excellente opération pour le PSG eu égard au rendement d’Icardi la saison passée (31 matches, 20 buts et 4 passes décisives), même si Edinson Cavani, libre fin juin, est encore un peu plus poussé vers la sortie.

24 – Mauro Icardi a inscrit un but tous les 24 ballons touchés en Ligue 1 cette saison, meilleur ratio pour un joueur à minimum 5 buts dans les 5 grands championnats en 2019/20. Officialisation ? pic.twitter.com/kRoXigS5M3 — Optajean (@OptaJean) May 31, 2020

Icardi voudrait d’ailleurs récupérer le n°9 du Matador la saison prochaine, lui qui a porté le n°18 cette saison. Il s’est engagé au Paris Saint-Germain jusqu’au 30 juin 2024 et pour confirmer sa qualité n°1, son adresse devant le but, Opta sort une stat : ‘Mauro Icardi a inscrit un but tous les 24 ballons touchés en Ligue 1 cette saison, meilleur ratio pour un joueur à minimum 5 buts dans les 5 grands championnats en 2019/20.” De quoi valider encore un peu plus le choix de Leonardo.