PSG – Mercato : Leonardo a plusieurs soucis à régler pour garder Icardi

Mauvaises relations avec Tuchel, volonté de Wanda Nara de le renvoyer en Italie… Le dossier Mauro Icardi se complique franchement pour le PSG et Léonardo.

S’il y a quelques semaines, le Paris Saint-Germain semblait avoir la main pour conserver Mauro Icardi (prêté par l’Inter Milan, 27 ans) et en faire le remplaçant naturel d’Edinson Cavani dans l’effectif, rien ne paraît sûr aujourd’hui.

Un pois(s)on nommé Wanda

Si le PSG garde une option d’achat préférentielle par rapport à la Juventus de Turin (fixée à 75 M€), Leonardo doit quand même finir de convaincre l’Argentin d’accepter de signer son contrat. Or, depuis le match face au Borussia Dortmund, une vraie cassure est intervenue entre Mauro Icardi et son coach Thomas Tuchel. Une situation d’autant plus problématique qu’elle s’ajoute à un autre souci : Wanda Nara.

Disposant de nombreuses activités en Italie, la femme et représentante d’Icardi ne souhaiterait pas voir son homme rester en Ligue 1. C’est en tout cas ce qu’affirme le site « Goal Italia », assurant que l’ancien mannequin entretenait bel et bien des discussions avec le directeur sportif de la Juve Fabio Paratici dans l’éventualité où l’Inter ne souhaitait pas récupérer son attaquant la saison prochaine. Leonardo devra se montrer persuasif pour inverser cette tendance lourde …