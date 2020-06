PSG – Mercato : Leonardo abandonne une piste alléchante

true

Faute d’un budget Mercato plus large, le PSG fera avec les moyens du bord pour le latéral gauche. Kurzawa va rester, la piste Alex Telles (FC Porto) est envoyée aux oubliettes.

Si le nom d’Alex Telles (FC Porto, 27 ans) a longtemps circulé comme une priorité à gauche au Paris Saint-Germain, il semblerait que l’idée a fait long feu. Obligé de rogner sur certains postes de dépense dans un Mercato au budget restreint (70 M€ d’investissement), Leonardo a décidé de se passer du recrutement d’un joueur dans ce couloir pour se focaliser sur le milieu de terrain, le latéral droit, le défenseur central et le gardien remplaçant.

En conséquence, plutôt que de laisser partir libre Layvin Kurzawa, le directeur sportif francilien est arrivé avec un nouveau contrat de quatre saisons. Contrat qui, selon « RMC Sport », va être accepté par l’international français prêt à se frotter encore et toujours à la concurrence de l’espagnol Juan Bernat.

Et la piste Telles dans tout ça ? Le PSG n’est plus sur les rangs selon « O Jogo ». Alors que les Dragons continuent de réclamer 30 M€ pour leur très offensif latéral gauche, Leonardo aurait fait savoir qu’il se retirait du dossier de son compatriote, laissant le champ libre à l’Inter Milan et à la Juventus de Turin, tous deux intéressés.