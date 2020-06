PSG – Mercato : Leonardo aurait déjà identifié le remplaçant de Neymar

true

Selon la presse brésilienne, le directeur sportif du PSG Leonardo commencerait à anticiper le départ éventuel de Neymar (28 ans) au mercato.

Le départ de Thiago Silva pourrait avoir des conséquences sur l’avenir de Neymar. La presse espagnole affirme en effet que le crack du PSG se sentirait de plus en plus isolé dans un vestiaire où la colonie brésilienne commence à se diluer après le départ de Daniel Alves.

« Neymar reste seul, ses meilleurs amis partent et seul Marquinhos est encore là, affirme le journaliste Alberto P Sierra. L’attaquant voit le clan brésilien perdre du poids dans le vestiaire parisien et a bien l’intention de revenir au FC Barcelone. Le Real Madrid est aussi toujours attentif à ce qu’il se passe au PSG. »

Willian pour remplacer Neymar ?

Alors que Neymar est attendu aujourd’hui en France, après plus de trois mois passés au Brésil, UOL Esporte rebondit sur l’information d’AS et précise que Leonardo aurait déjà identifié son remplaçant au mercato ! Il s’agirait de Willian. Le média brésilien explique que l’ailier de Chelsea (31 ans) possède un argument non négligeable, il est libre de signer où il veut, lui qui voit son contrat avec les Londoniens prendre fin à l’issue de la saison. Le FC Barcelone le suivait il y a encore quelques semaines…