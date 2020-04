PSG – Mercato : Leonardo aurait déjà perdu une bataille importante

true

Alors qu’il s’active pour faire prolonger Tangy Kouassi, le PSG devrait voir son jeune joueur rejoindre Leipzig cet été.

C’est l’un des premiers dossiers chauds de Leonardo : le PSG entend prolonger Tangy Kouassi, auteur de débuts très prometteurs en équipe première à tout juste 17 ans. Mais Kouassi est en fin de contrat et il rechigne à signer son premier contrat pro à Paris, qui craint de plus en plus de le voir partir libre.

💬 @NeymarJr : « J’ai envie de jouer, de concourir. L’environnement du club et mes coéquipiers me manquent. Le football me manque vraiment ! » 🔴🔵 #ICICESTPARIS — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 23, 2020

Une issue que le directeur sportif du PSG veut éviter à tout prix mais selon L’Equipe, malgré les efforts de Leonardo, le joueur se dirige bel et bien vers la sortie. Pisté par de nombreux clubs étrangers, dont le Real Madrid, Kouassi aurait déjà tranché en faveur du RB Leipzig, qui estimerait le dossier bouclé.